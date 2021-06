Comme l’année passée, Ugo Humbert a été éliminé dès le premier tour à la porte d’Auteuil, cette fois‐ci par le Lituanien Ricardas Berankis en quatre manches (4–6, 4–6, 6–2, 4–6). Loin d’être à l’aise sur terre battue, le Messin n’est jamais parvenu à trouver du rythme et a donc enchaîné les fautes directes (48) malgré le soutien du public français.

Lors de sa confé­rence de presse, Ugo a pour­tant déclaré qu’il s’était même « régalé sur le court », des propos qui contrastent gran­de­ment avec la teneur de son match : « Ce n’est pas facile parce qu’il n’y a pas les résul­tats en ce moment. En tout cas, j’ai pris beau­coup de plaisir sur le terrain. J’ai été content de rejouer devant des spec­ta­teurs, devant le public fran­çais. C’était super positif. Je me suis quand même fait plaisir aujourd’hui, même si le résultat n’est pas là. Sur le public, ça faisait long­temps. Là, c’était vrai­ment génial. Ça faisait hyper long­temps. Ça a fait un peu bizarre. Ils m’ont bien poussé jusqu’au bout. J’ai essayé de rester positif, de m’en­cou­rager et de me battre jusqu’au dernier point. Ils m’ont beau­coup poussé. Je me suis régalé sur le court. »