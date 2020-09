En forme depuis le début de la tournée sur terre battue, Ugo Humbert a été sorti à la surprise générale par le lucky-loser Marc Polmans.

Evidemment très déçu, le Français s’est tout de même montré très lucide en conférence de presse.

« Le point positif, c’est que je sais ce que je dois travailler pour passer un cap. Il faut que je prenne plus tôt. Il faut que je fasse plus mal. Quand la balle est courte, je ne peux pas me permettre de la laisser redescendre avec les conditions. Il faut prendre plus tôt, frapper plus fort. Parfois j’ai réussi à le faire. Je sais que je peux le faire, mais il faut l’automatiser un peu plus et travailler dans de sens. C’est là-dessus où je dois progresser encore. Les retours, je peux les prendre plus tôt. Je peux lui mettre plus de pression, c’est vraiment là-dessus que je dois progresser si je veux gagner des places supplémentaires », a détaillé Ugo en conférence de presse.

Une belle preuve de maturité et d’intelligence de pouvoir analyser aussi vite une défaite.