Alors que l’on pouvait s’at­tendre à un très gros combat entre Lorenzo Sonego et Ugo Humbert, ce dernier a été battu en trois sets par l’Italien (6−4, 6–3, 7–6, en 2h40) au deuxième tour de Roland‐Garros ce mercredi.

Sans doute très déçu, le numéro 1 fran­çais n’a pas vrai­ment apprécié en confé­rence de presse la ques­tion d’un jour­na­liste lui deman­dant s’il consi­dé­rait cette « rencontre comme un coup d’arrêt ».

« Un ‘coup d’arrêt’ ? Je vous arrête tout de suite ! Un ‘coup d’arrêt’, il y a 10 mois, j’étais 160, j’étais au Challenger de Granby, je dormais au sous‐sol. Là, je suis Top 50. J’ai gagné 450 points sur terre battue. Je ne le vois pas du tout comme un coup d’arrêt. Donc non, je suis super fier de moi. J’ai fait une super belle saison. Je pensais que je ne pour­rais jamais bien jouer sur cette surface. Je me suis prouvé, sur les dernières semaines, que je pouvais être très bon. Pour moi, ce n’est pas du tout un coup d’arrêt. Ce ne sera jamais ma meilleure surface. Mais cette saison, j’ai pu quand même marquer des points, et je suis super fier de cela. »