Ugo Humbert était présent en confé­rence de presse ce dimanche. Il s’est exprimé sur les fameux quatre mous­que­taires du tennis fran­çais, à savoir Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon et Gaël Monfils. Si le Messin recon­nait que ces quatre joueurs arrivent inéluc­ta­ble­ment en fin de carrière, il les pense encore capables de réaliser de bonnes perfor­mances. Quoi qu’il en soit, le 32ème mondial, qui repré­sente le présent et l’avenir du tennis fran­çais, refuse de se comparer à ses aînés et se concentre unique­ment sur sa carrière.

« C’est sûr que les anciens, Richard, Jo, Gilles, ils commencent à se faire un peu plus vieux main­te­nant, mais ils peuvent toujours très bien jouer sur quelques matchs. Le niveau est toujours là. J’essaie de conti­nuer ma progres­sion, je ne me foca­lise pas trop sur ce qui se passe à l’ex­té­rieur. J’essaie déjà de me concen­trer sur moi, essayer de donner mon maximum tous les jours au quoti­dien, que ce soit à l’en­traî­ne­ment ou en match. »