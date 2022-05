On ne va pas bouder notre plaisir mais il faut bien avouer que le match entre la Tricolore Dianne Parry et la tenante du titre Barbora Krejcikova n’a pas atteint des sommets de tennis. Au final, la Française réalise quand même un exploit (1–6, 6–2, 6–3), mais la Tchèque l’a bien aidée. Arrivée sans réfé­rence, bandée au coude, lente et pas très vive, la numéro 2 mondiale a commis plus de 40 fautes directes.

En face, Diane, après un premier set raté a su se convaincre que la perfor­mance était possible. Une belle récom­pense pour cette joueuse au revers à une main somp­tueux et qui poin­tait au delà de la 300ème place mondiale il y a encore un an.

Après Jabeur, Osaka, c’est donc la tenante du titre qui rentre chez elle après une défaite au premier tour.