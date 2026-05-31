Quatre fois lauréate du tournoi entre 2020 et 2024, Iga Swiatek ne remporterta pas Roland‐Garros pour la deuxième fois d’affilée. Pire, elle ne verra même pas les quarts de finale pour la première fois depuis sa première participâtion en 2019.
Battue par une impressionnante Marta Kostyuk (7−5, 6–1), récente lauréate du tournoi de Madrid, la Polonaise a accusé le coup lors de son passage en conférence de presse, expliquant qu’elle était trop tendue pour défendre ses chances.
Interrogée sur les causes de cette tension, Iga n’a pas voulu en dire plus, tout en faisant un peu d’humour. Extraits.
Q. Ce fut un match difficile aujourd’hui. Vous avez accompli tant de choses au cours de votre carrière, vous avez remporté tant de matchs sur ce court. Pouvez‐vous nous expliquer pourquoi vous étiez si tendue aujourd’hui ? Qu’est‐ce qui se cache derrière tout ça ? Prenons votre coup droit, par exemple, pourquoi cela vous a‑t‐il complètement fait perdre pied dans ce match aujourd’hui ?
IGA SWIATEK : Eh bien, nous ne sommes pas en séance de thérapie (sourit), donc je vais rester simple, mais il y a évidemment de nombreuses raisons possibles. Je préfère, disons, travailler là‐dessus toute seule. J’ai un peu plus de mal à gérer le stress depuis, disons, l’année dernière, surtout que j’ai l’impression que le pic a été atteint aux États‐Unis cette année. Donc j’ai l’impression qu’aujourd’hui, je n’étais pas dans le coup, et j’ai fait des erreurs que je ne voulais pas faire, et je voulais jouer la sécurité, mais la balle partait dans tous les sens. Tout à coup, ces sentiments sont revenus, et j’ai essayé de, genre, y travailler en dialoguant avec moi‐même, mais c’était dur aujourd’hui. Donc tout s’est en quelque sorte dégradé, et j’ai joué de plus en plus mal.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 17:37