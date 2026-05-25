Fan de Rafael Nadal, la joueuse polonaise attend donc avec impatience la sortie sur Netflix de la série documentaire sur le joueur espagnol (le 29 mai). Interrogée en conférence de presse, elle a déjà préparé les mouchoirs.
Il y a un nouveau documentaire de Rafa qui sort cette semaine sur Netflix, tu vas le regarder ?
Oui, c’est un sujet important pour nous, parce que, Francis (Roig, son coach, ancien membre de l’équipe de Nadal) nous a dit, à Madrid : « Le documentaire de Rafa va sortir. » On s’est donc tous préparés. On s’était tous mis en tenue. La Première était il y a quelques jours, alors que Francis nous avait dit que c’était il y a un mois. On était tous prêts, et il nous a dit : « Je me suis mélangé dans les dates ! » À moins que je joue le jour suivant, parce que je ne veux pas pleurer, je vais le regarder.
Il y a quatre épisodes, donc tu as le temps. Ce sont des épisodes de 30 minutes.
Oui, mais je risque de pleurer à chaque fois. J’aurais aimé voir la Première, mais je n’ai pas pu. C’est une question de planning et d’horaires.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 20:10