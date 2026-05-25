Fan de Rafael Nadal, la joueuse polo­naise attend donc avec impa­tience la sortie sur Netflix de la série docu­men­taire sur le joueur espa­gnol (le 29 mai). Interrogée en confé­rence de presse, elle a déjà préparé les mouchoirs.

Il y a un nouveau docu­men­taire de Rafa qui sort cette semaine sur Netflix, tu vas le regarder ?

Oui, c’est un sujet impor­tant pour nous, parce que, Francis (Roig, son coach, ancien membre de l’équipe de Nadal) nous a dit, à Madrid : « Le docu­men­taire de Rafa va sortir. » On s’est donc tous préparés. On s’était tous mis en tenue. La Première était il y a quelques jours, alors que Francis nous avait dit que c’était il y a un mois. On était tous prêts, et il nous a dit : « Je me suis mélangé dans les dates ! » À moins que je joue le jour suivant, parce que je ne veux pas pleurer, je vais le regarder.

Il y a quatre épisodes, donc tu as le temps. Ce sont des épisodes de 30 minutes.

Oui, mais je risque de pleurer à chaque fois. J’aurais aimé voir la Première, mais je n’ai pas pu. C’est une ques­tion de plan­ning et d’horaires.