Visiblement embêtée par une ques­tion lancée par les jour­na­listes en confé­rence de presse concer­nant une éven­tuelle préfé­rence entre deux de ses rivales, Elena Rybakina (qu’elle affron­tera lors des huitièmes de finale de Roland‐Garros) et Jelena Ostapenko, Iga Swiatek a tenté le bluff, en vain.

Si elle dit n’en détenir aucune, son explo­sion de rire et son regard en disent long sur sa réelle position.

🇵🇱 « Non. Suis‐je une bonne menteuse ? Oh mon Dieu. Je ne pour­rais pas jouer au poker.«

Journaliste : « Avez‐vous une préférence ? »

Iga Swiatek : « Non (rires). Suis‐je une bonne menteuse ? On va dire que cela m’im­porte peu en réalité. Oh mon dieu… Je ne pour­rais pas jouer au poker. »

Pour rappel, la Polonaise n’est jamais parvenue à remporter un seul match contre sa bête noire Lettone en six confrontations.