La Polonaise fait la une de l’Equipe Magazine. Un entre­tien XXL qui permet d’en savoir un peu plus sur sa person­na­lité alors qu’elle traverse la période la plus diffi­cile de sa carrière (zéro titre en 2025).

« Je suis intro­vertie, oui, mais j’étais consciente que si je voulais faire du tennis de haut niveau, j’al­lais devenir célèbre. Je savais que j’au­rais beau­coup de respon­sa­bi­lités, que je donne­rais beau­coup d’in­ter­views, et d’une certaine manière, j’ai appris à aimer ça, parler aux gens, parce que ça me permet d’ex­primer mon point de vue. Alors oui, ce n’est pas toujours facile de s’ou­vrir, d’avoir à s’ex­pli­quer parfois. Ce n’est pas facile non plus d’être en perma­nence sous le feu des projec­teurs, surtout après une défaite quand on aime­rait pouvoir se cacher. Mais ça fait partie du boulot. »

Après avoir habitué la sphère tennis à la victoire (sacrée à Roland‐Garros en 2020, 2022, 2023, 2024), la numéro 5 mondiale doit de nouveau défendre son titre, avec la sensa­tion d’être attendue au tournant.