De passage en confé­rence de presse après sa victoire sans conteste sur cette édition 2022 de Roland‐Garros, Iga Swiatek a expliqué en quoi ce sacre était diffé­rent de celui de 2020.

« En 2020, la chose que je sentais le plus, c’était que j’étais confuse parce que je n’ai jamais cru à 100 % que je pouvais gagner un Grand Chelem, alors que cette fois‐ci, c’était basé simple­ment sur du travail et vu tout ce qui se passait, vu tout ce qui se passe, je suis plus consciente de ce qu’il faut faire pour gagner un Grand Chelem, ce qu’il faut que je fasse. C’est comme un puzzle, il faut assem­bler tous les éléments et, en fait, chaque aspect du jeu doit être mis en place et grâce à cette conscience, j’étais encore plus contente et encore plus fière de moi-même, parce qu’en 2020, ce que je sentais, c’est que j’étais chan­ceuse alors que cette fois‐ci, je se me suis dit : tiens j’ai fait le travail pour gagner. »