Alors qu’elle s’ap­prête à défier Aryna Sabalenka dans ce qui ressemble à une finale avant l’heure, ce jeudi en demi‐finales de Roland‐Garros, Iga Swiatek a été inter­rogée en confé­rence de presse sur sa manière de préparer une telle rencontre face à une telle joueuse.

Et la triple tenante du titre n’a pas l’in­ten­tion de changer ses habitudes.

Q. Avez‐vous tendance à regarder les matchs de vos adver­saires comme ceux de Sabalenka par exemple ? Cela fait‐il partie de tes devoirs à la maison ou est‐ce quelque chose que tu as tendance à faire ?

Iga Swiatek. Pas vrai­ment, parce que je suis vrai­ment nulle. Je ne vois pas grand‐chose quand je regarde sur mon ordi­na­teur portable, parce que le direct, c’est une toute autre histoire. J’en vois beau­coup. Mais vu de la caméra, pas vrai­ment. Donc je laisse ça à Wim (Fissette, son coach). Mais honnê­te­ment, j’ai l’im­pres­sion qu’on (avec Sabalenka) sait tous les deux comment on joue, donc ce n’est pas comme si on allait trouver quelque chose d’ex­tra­or­di­naire. Donc, oui, je vais juste suivre la tactique de Wim.