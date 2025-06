Contre Elina Svitolina, Iga Swiatek a délivré un match plein pour s’ou­vrir les portes des demi‐finales (6−1, 7–5). Dans sa quête d’une quatrième coupe Suzanne‐Lenglen consé­cu­tive, la Polonaise croi­sera la route de sa grande rivale, Aryna Sabalenka.

Questionnée sur cette affiche de gala par Fabrice Santoro, en inter­view sur le court, la cinquième joueuse mondiale s’at­tend forcé­ment à une grande bataille.

« Oui, ces finales à Madrid [contre Sabalenka] ont proba­ble­ment été l’une des plus exci­tantes que j’ai jouées. Je sais donc que c’est toujours diffi­cile. Elle a un jeu pour chaque surface. Donc, oui, je dois me concen­trer sur moi‐même, travailler. Je me prépa­rerai tacti­que­ment demain (mercredi). Mais elle fait de très bonnes saisons. Je ne vais donc pas mentir. C’est sûr que ce sera un match diffi­cile. Mais ce sera un défi. »