C’est diffi­cile de faire un reproche à Iga concer­nant la qualité de son tennis. En revanche, en tant que numéro 1 du tennis féminin, elle devrait quand même que média­ti­que­ment on attend beau­coup plus notam­ment quand il s’agit d’ex­primer ses émotions. Déjà trés maladroite à l’issue de sa victoire où elle criti­quait le public qui faisait trop de bruit, elle a réci­divé en confé­rence de presse ce samedi en rembal­lant sèche­ment un jour­na­liste. Ce côté cassant, robo­tique ne fait que la desservir et il est éton­nant que sa coach mental ne travaille pas cet aspect avec elle. Voici l’ex­trait de la confé­rence en intégralite.

Tu viens de te décrire comme une perfec­tion­niste. Est‐ce que tu veux dire seule­ment par rapport au tennis ou dans d’autres domaines de la vie et si c’est le cas, si c’est plus large que le tennis, parle‐nous un petit peu de comment, d’exemples que tu pour­rais nous donner ?

Quand je fais quoi que ce soit, je veux le faire à 100 %. Donc, quand tu es perfec­tion­niste, tu l’es partout, mais oui, en fait, ça se résume à faire tout à 100 % et parfois ne pas juste lâcher prise. Mais je travaille sur cela, c’est un peu diffi­cile parce que, bien sûr, cela t’aide à t’amé­liorer mais, parfois, cela peut être contre­pro­ductif et donc, c’est bien d’ar­river à bien le gérer.

Est‐ce que tu veux bien partager une ou deux choses de ce qui se passe en dehors du court où tu te sens un peu perfec­tion­niste ?

Non, on n’est pas sur un divan de thérapie, non, désolée.