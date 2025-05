Inspirée depuis toujours pas son idole Rafael Nadal, il convient comme une évidence pour Iga Swiatek d’as­sister à l’hom­mage prévu en son honneur ce dimanche 25 mai à Roland‐Garros. Interrogée en confé­rence de presse à ce sujet, la Polonaise espère être de la partie, bien que consciente que cet évène­ment risque de beau­coup l’émouvoir.

« J’ai vrai­ment envie de regarder l’hom­mage à Rafael Nadal. Je verrai l’emploi du temps de lundi, si je vais jouer lundi etc. Mais je dois être consciente que je vais certai­ne­ment pleurer (sourire). Donc oui, nous devons plani­fier cela avec sagesse. J’aimerais beau­coup être là, parce que nous devrions tous nous réunir et célé­brer Rafa et ce qu’il a fait pour notre sport et l’ins­pi­ra­tion qu’il a été et qu’il est toujours. Oui, c’est très impor­tant pour moi, donc j’ai­me­rais beau­coup être là, mais nous verrons bien pour le programme. »