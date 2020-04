Depuis le début de la crise du Covid-19, on n’a pas une nouvelle de Guy Forget, le directeur de Bercy et de Roland-Garros. Le grand Guy toujours très précis dans ses explications et ses analyses nous manque car il aurait pu nous faire part de ce sentiment lui qui a été un joueur du Top 5 et qui aujourd’hui reste l’oreille des joueurs notamment pour organiser les deux grands événements tennistiques tricolores.

Un temps, une rumeur a même été reprise par certains spécialistes sur les réseaux sociaux expliquant que la piste de son remplacement serait activée, piste que nous avons vérifiée et qui n’est pas d’actualité.

Il est quand même dommage que Guy Forget ne puisse pas défendre « nos » tournois, il est même encore plus regrettable que Yannick Noah se soit servir de lui en expliquant qu’il l’avait contacté et que cette conversation lui permettait d’affirmer que l’organisation de Roland-Garros ne serait pas possible. « C’est mort » a déclaré l’ex-capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis sur RMC avec son tact légendaire dans cette période tumultueuse, quelques jours après son post Instagram et son intraveineuse de Ricard…

Il reste que l’invisibilité de Guy Forget est symbolique. Elle est à mettre en parallèle avec celles des joueurs tricolores sur les grandes questions qui secouent aujourd’hui le fonctionnement du circuit.