En réponse à un précé­dent Tweet dans lequel il évoquait une poten­tielle crise de diabète dont Alexander Zverev aurait pu être atteint lors de son quart de finale contre Novak Djokovic, Benoit Maylin est revenu peu de temps après sur sa déci­sion, de manière plutôt ironique.

À chaque défaite, l’Allemand imagine une nouvelle excuse, qui vien­drait justi­fier son jeu passif qui persiste depuis des années. Ce qui a le don d’agacer le jour­na­liste, et pas que…

Soyons rassurés, Zverev n’a pas eu de crise de diabète hier.

Son tennis passif a réap­paru au bout d’1h30, à cause du froid.

Il faisait froid, voilà.

Il est surtout aveugle.

Et il ne le sait pas.

Et il n’y a appa­rem­ment personne pour le guider.

J’ai de la peine pour lui. pic.twitter.com/cSNaDUKwJ9 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 5, 2025

