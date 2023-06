Si la majo­rité des obser­va­teurs dési­gnent Novak Djokovic comme le GOAT depuis dimanche, Ilie Nastase, lui, a rela­ti­visé l’im­por­tance de ce Grand Chelem d’écart entre le Serbe et Rafael Nadal.

« Je ne pense pas qu’il s’agisse s’agisse d’un « combat » personnel entre Djokovic et Nadal. Je ne vois pas cela. Cela aurait pu être l’in­verse, Nadal avec 23 titres. Ils sont tous les deux là, proches l’un de l’autre. Est‐ce impor­tant qu’il en ait un de plus ? Pour Novak, c’est impor­tant, mais je ne pense pas que Rafa soit jaloux. C’est quel­qu’un d’autre qui devrait être jaloux de lui, du fait qu’il ait remporté Roland Garros 14 fois. Ses 14 titres à Roland pèsent plus que les 23 sacres en Grand Chelem de Djokovic », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial lors d’une inter­view accordée au média roumain Gazetei Sporturilor.