Battre Rafael Nadal à Rome n’est pas la même chose qu’à Roland-Garros. Diego Schwartzman l’a très (trop) vite compris ce vendredi. Quand on joue face à l’Espagnol sur le Philippe-Chatrier, on affronte non seulement le meilleur joueur sur terre battue mais aussi le poids de l’histoire.

Rafael Nadal est rentré dans cette demi-finale avec l’œil du tigre. Il a tout de suite mis l’agressivité nécessaire et n’a jamais desserré l’étreinte sur l’Argentin. Il l’emporte en trois sets : 6-3, 6-3, 7-6(0) en 3h10 de jeu. Et pourtant, Diego a fait son match.

Le 1er set fut le plus accroché. Rafael Nadal breake deux fois et se fait prend son service une fois. Il s’en sort avec 17 coups gagnants !

« Rafa » n’a ensuite jamais été inquiété dans ce deuxième set. Il le remporte en ayant concédé aucune balle de break. Son taux de réussite derrière son 1er service est encore montré d’un cran pour atteindre 77 %.

La dernière manche fut surprenante. « El peque » est revenu d’un 3-1, 0-40. De nouveau breké, il recolle encore. Il s’offre trois précieuses balles de break à 5-5. Le numéro 2 mondial, bien sûr, les sauve. Le taureau de Manacor terrasse finalement son adversaire dans le tie-break, ne lui laissant pas un point. Perfectionniste, Nadal regrettera sûrement ses quelques volées ratées (2 sur 5). Il se rattrape dans ce domaine sur l’ensemble de la rencontre : 15 points gagnés sur 20 joués au filet.

Rafael Nadal a réalisé le meilleur match de sa saison. Il fait le plein de confiance avant dimanche. Il jouera pour un 13ème Roland-Garros. Et surtout, un 20ème titre en Grand Chelem pour égaliser Roger Federer…