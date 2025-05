En plus d’avoir dû déclarer forfait à domi­cile, avant son troi­sième tour contre Andrey Rublev à Roland‐Garros, le numéro 1 fran­çais, blessé au dos, est égale­ment très incer­tain pour Wimbledon (30 juin au 13 juillet), où il avait atteint les huitièmes de finale l’an dernier.

« J’avais des problèmes au dos avant le tournoi. J’ai pris la déci­sion de jouer. Malheureusement, ça s’est aggravé contre Munar, très fran­che­ment. On a fait des examens et hier vers 18h30 on a compris que ce n’était pas possible de jouer contre Rublev. J’ai une frac­ture de fatigue au dos. Absence de 4 à 6 semaines. Ces problèmes au dos ne sont pas nouveaux. J’ai dû porter un corset plus jeune. J’ai eu un oedème osseux aussi. Je suis assez cambré, ça n’ar­range pas non plus », a expliqué le 14e mondial en confé­rence de presse ce samedi matin.

Un énorme coup dur…