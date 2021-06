John Isner est convain­cant dans ce Roland Garros. Après sa victoire en trois sets contre Filip Krajinović (6–4, 6–1, 7–6[3]), l’Américain a expliqué en confé­rence de presse les raisons de sa bonne forme du moment. Big John a appris à rela­ti­viser ses défaites. Une prise de recul néces­saire selon lui pour être performant.

« À ce stade de ma carrière, je n’ai rien à prouver à qui que ce soit. Je souhaite simple­ment aller sur le court, et essayer de jouer libre­ment de la façon la plus détendue possible, être satis­fait des résul­tats. C’est ce que j’ai très bien fait cette année. Il y a des matchs que j’ai perdus cette année, mais cela ne m’a pas empêché de dormir. J’essaie de garder cet état d’es­prit. Si je perds à Roland‐Garros, eh bien je rentrerai à la maison, je verrai ma femme et mes enfants, et tout ira bien. Et donc, j’es­saie simple­ment de profiter du temps que je passe sur le court, et je pense que c’est grâce à cet état d’es­prit que je joue bien car je n’ai pas vrai­ment été sous pression. »