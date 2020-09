Comme tous les joueurs, John Isner a été interrogé sur les conditions météorologiques. Le géant américain est plutôt pragmatique et positif : « En Europe du Nord, plus ou moins fin septembre, c’est la météo que vous avez. Ce n’est pas non plus hors du commun, donc je ne suis pas surpris. Quant à moi, comme tous les autres joueurs, on est juste heureux de pouvoir jouer. Hier soir, c’est ce que je me disais : « ce sera une longue journée ». Et puis, le temps s’est éclairci, même s’il était maussade au départ. Même en mai, il se peut que vous ayez aussi des conditions humides et froides. Ce n’est jamais aussi froid que maintenant, certes, mais je suis déjà content de jouer lors d’un tournoi du Grand Chelem. Et je pense que la FFT a fait un travail fantastique pour organiser ce tournoi »