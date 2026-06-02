Alors qu’il n’y a désormais plus aucun joueur français encore en lice à Roland‐Garros, après l’élimination de Diane Parry en huitièmes de finale, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel responsable du haut niveau à la FFT (fédération française de tennis), Ivan Ljubicic a dressé un bilan forcément très mitigé pour le camp tricolore.
« Le constat et l’analyse sont plutôt simples à faire. On avait deux têtes de série chez les hommes et pas de tête de série chez les femmes. Donc les résultats sont un peu la conséquence des niveaux d’aujourd’hui. Je pense que l’exploit de Diane surtout, c’est très positif, et de Moise bien évidemment. Tout le reste, c’est plutôt dans la situation d’aujourd’hui. Ce n’est pas ni bien ni mal, positif ou négatif. C’est comme ça. Aujourd’hui, il faut l’accepter, il faut avancer et espérer qu’il va changer, parce que je pense qu’un pays comme la France ne mérite pas ça, mais c’est la réalité. Il faut travailler pour changer. C’est un peu le constat. Avant de répondre aux questions, dans ma position, dans mon rôle, je ne suis pas inquiet pour l’avenir du tennis français. Vous connaissez un peu mieux la prochaine génération. Je pense que l’on est plutôt bien placé pour rêver, espérer que les prochaines générations, les prochaines années, on va avoir des résultats beaucoup plus positifs que ça. Je parle des garçons. Chez les filles, on a des chiffres qui sont moins bons et moins forts, mais on continue à travailler. Je peux vous assurer que l’on va continuer à travailler, de faire le mieux possible. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 13:55