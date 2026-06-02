Alors qu’il n’y a désor­mais plus aucun joueur fran­çais encore en lice à Roland‐Garros, après l’éli­mi­na­tion de Diane Parry en huitièmes de finale, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT (fédé­ra­tion fran­çaise de tennis), Ivan Ljubicic a dressé un bilan forcé­ment très mitigé pour le camp tricolore.

« Le constat et l’ana­lyse sont plutôt simples à faire. On avait deux têtes de série chez les hommes et pas de tête de série chez les femmes. Donc les résul­tats sont un peu la consé­quence des niveaux d’au­jourd’hui. Je pense que l’ex­ploit de Diane surtout, c’est très positif, et de Moise bien évidem­ment. Tout le reste, c’est plutôt dans la situa­tion d’au­jourd’hui. Ce n’est pas ni bien ni mal, positif ou négatif. C’est comme ça. Aujourd’hui, il faut l’ac­cepter, il faut avancer et espérer qu’il va changer, parce que je pense qu’un pays comme la France ne mérite pas ça, mais c’est la réalité. Il faut travailler pour changer. C’est un peu le constat. Avant de répondre aux ques­tions, dans ma posi­tion, dans mon rôle, je ne suis pas inquiet pour l’avenir du tennis fran­çais. Vous connaissez un peu mieux la prochaine géné­ra­tion. Je pense que l’on est plutôt bien placé pour rêver, espérer que les prochaines géné­ra­tions, les prochaines années, on va avoir des résul­tats beau­coup plus posi­tifs que ça. Je parle des garçons. Chez les filles, on a des chiffres qui sont moins bons et moins forts, mais on continue à travailler. Je peux vous assurer que l’on va conti­nuer à travailler, de faire le mieux possible. »