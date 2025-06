Invité ce lundi soir sur la terrasse d’Amazon Prime Video pour évoquer notam­ment la quali­fi­ca­tion de Loïs Boisson en quarts de finale de Roland‐Garros, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a expliqué comment cette dernière avait aidé la joueuse fran­çaise à garder son entraî­neur pendant sa longue blessure.

« On voulait déjà lui donner une invi­ta­tion l’année dernière mais malheu­reu­se­ment elle s’est déchirée le liga­ment (du genou). Elle a passé beau­coup de temps sans jouer et fina­le­ment elle a retrouvé le rythme idéal pour arriver prête ici. Je suis super content car son clas­se­ment va être beau­coup mieux que l’année dernière. On l’a aidé écono­mi­que­ment car elle était un peu en diffi­culté pour garder son coach dans une période où il n’a pas pu être payé. »