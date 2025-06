Interrogé par Eurosport, l’ancien entraî­neur de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), Ivan Ljubicic, a tenu à rassurer Loïs Boisson, désor­mais sous les projec­teurs après son parcours excep­tionnel à Roland‐Garros.

« Être 66e (le nouveau clas­se­ment de Loïs Boisson, ndlr), ce n’est pas la même pres­sion que de gagner le Grand Chelem, comme Raducanu (US Open 2021, ndlr). Je suis certain que sa vie ne va pas changer. Sa carrière change un peu parce qu’il y a des nouveaux tour­nois qu’elle va commencer à jouer à partir de cette semaine, donc ça, oui, ça va changer. On parle de tennis, d’un fonc­tion­ne­ment plutôt normal. Après, si elle continue à progresser comme ça, si elle fait la finale à Wimbledon et gagne l’US Open, on parle de quelque chose de diffé­rent (rires). Mais je pense qu’elle n’en est pas encore là. »