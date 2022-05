Le coach de Novak Djokovic s’est exprimé dans les colonnes du journal l’Equipe ce matin. Il revient sur tout le processus compliqué qu’il a fallu mettre en place pour que le N°1 mondial puisse retrouver ses esprits et son tennis. Goran insiste sur le fait que son rôle était juste d’être là fina­le­ment aux côtés de Novak.

« On ne pouvait rien orga­niser. Il essayait déjà de s’en­tre­tenir physi­que­ment et puis l France a fina­le­ment ouvert ses portes. Mais c’est là qu’il est tombé malade. Quand on dit qu’un souci n’ar­rive jamais seul…C’est comme dans les films au cinéma avec Spider‐Man ou Superman. Les héros sont parfais en fâcheuse posture. Mais ils finissent toujours par ressurgir. Et ça va aller de mieux en mieux. »