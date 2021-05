Goran Ivanišević a donné ce matin une inter­view à l’Equipe. Il explique que son poulain aura plus de chance de battre Rafa s’il le joue avant la finale.

« Nadal est le favori et il n’y en a qu’un qui peut le battre selon moi : Novak. Et c’est peut‐être une folie de dire ça, mais j’aimerais qu’ils soient dans la même partie de tableau. Novak perfor­me­rait mieux, à mon avis, contre lui en demie, oui. Et Rafa perfor­me­rait mieux contre Novak en finale. C’est psycho­lo­gique. Si je devais faire le tirage, c’est ce que je ferais. »