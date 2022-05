Les déboires de Novak Djokovic en Australie semblent loin­taines. Le numéro 1 mondial, titré à Rome, est déjà en huitièmes à Roland‐Garros où il fait partie des grands favoris à sa succes­sion. Pourtant, le chemin a été long et sinueux pour le Serbe ces derniers mois, comme l’ex­plique son entraî­neur, Goran Ivanisevic, dans une inter­view accordée à Tennis Majors.

« C’est un génie, car il faut si peu de choses pour qu’il retrouve son plus haut niveau. Croyez‐moi, 95% des joueurs ne se seraient jamais remis de tout ce qui s’est passé en Australie. Nous atten­dions de lui qu’il s’en remette : ‘Tu dois faire ceci et cela dans quelques semaines’. Mais cela ne fonc­tionne pas comme ça, il a été très affecté menta­le­ment. Il fallait regarder son langage corporel. A son retour, il n’était tout simple­ment pas le Novak habi­tuel. A Monte‐Carlo, il n’était pas lui‐même. Il était lui‐même à Belgrade, pas en termes de niveau, mais il se battait, il était en compé­ti­tion, même si Djere l’a un peu aidé lors du premier match. Mais on pouvait à nouveau voir la faim dans ses yeux. »