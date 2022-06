Dans une très belle inter­view exclu­sive accordée à nos confrères de Tennis Majors, le coach de Nole revient sur le duel face à Rafa où le Croate pense à juste titre que son joueur n’avait pas la foi, qu’il a trop subi les évènements.

« Rafa a utilisé ce que Novak lui a donné – il est le roi et le proprié­taire de ce court Philippe Chatrier, et il ne vous permet pas d’avoir des défaillances, vous les payez immé­dia­te­ment. Si vous regardez la demi‐finale – Zverev était le meilleur joueur, il aurait proba­ble­ment dû gagner les deux premières manches mais au moment où cette horrible bles­sure s’est produite, il n’avait pas gagné le premier ou le deuxième set. Comme je l’ai dit, l’énergie de Rafa était incroyable, et c’était comme si Novak n’y croyait pas assez »