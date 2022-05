Après avoir évoqué le moral de Novak Djokovic suite à ses mésa­ven­tures austra­liennes, Goran Ivanisevic, dans une inter­view accordée à Tennis Majors, a cette fois évoqué sa rela­tion avec son joueur. Une rela­tion souvent conflic­tuelle à en croire le coach croate.

« Nous sommes souvent en désac­cord sur certaines choses, ce qui est normal dans une rela­tion entraîneur‐joueur, mais nous parta­geons le même objectif : qu’il s’amé­liore chaque jour et qu’il soit heureux sur le court. Parfois, nous ne sommes pas d’ac­cord sur le service, par exemple. Croyez‐moi, le service est le coup le plus diffi­cile du tennis. Si vous pensez à trop de choses à propos de votre service, il ne peut pas fonc­tionner. Il faut se concen­trer sur une chose, deux au mieux, et ensuite tous les aspects du service – et il y en a cinq ou six – s’har­mo­ni­se­ront. Parfois, il veut que ce soit parfait, mais c’est impos­sible. S’il le rate d’un rien, il se demande « pour­quoi ? », mais ça arrive : J’avais le meilleur service du monde et j’avais quand même des mauvais jours. »