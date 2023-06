En très grande forme lors de sa confé­rence de presse après le sacre de son joueur, Novak Djokovic, à Roland‐Garros ce dimanche, Goran Ivanisevic, coach du numéro 1 mondial et inter­rogé sur la person­na­lité parfois volca­nique du Serbe, a reconnu avec humour qu’il fallait parfois faire le dos rond.

« Il nous enchaîne avec des menottes pendant trois jours ! Disons surtout que ce n’est pas un gars facile. Surtout quand quelque chose ne va pas dans son sens. Mais nous (son équipe), on est là pour tourner le dos et se faire fouetter ! On est là pour qu’il se sente mieux, qu’il soit plus perfor­mant. Parfois, c’est compliqué, mais c’est pour ça que tu vis : des tour­nois et des résul­tats comme ça. Tout n’a pas été facile. (il reprend avec le second degré) Il nous tortu­rait, nous arra­chait les ongles. Beaucoup d’autres choses mais je ne peux pas vous dire cela. Mais nous sommes toujours là, nous sommes vivants. Mon coeur va toujours bien. »