Goran Ivanisevic a du logiquement revenir sur son fameux pronostic concernant la finale. Interrogé par nos confrères du site Sportklub, il ne regrette rien, et persiste et signe : « J’étais totalement sincère. J’ai tout à fait le droit d’exprimer ce que je pense et ce que je crois concernant mon joueur, ce n’est pas un crime de penser que c’était l’année où Djokovic gagnerait Roland Garros. Je le répète : j’ai exagéré quand j’ai dit que Nadal n’avait pas de chance de l’emporter, mais à ce moment-là je croyais plus en Novak, j’exprime toujours mes opinions avec une vraie sincérité. Ce que j’ai dit ne s’est pas produit, c’est ainsi. Avant la finale de l’an dernier en Australie, j’ai dit que le match était 50-50. Novak a fini par détruire Rafa. Il est très facile de jouer la carte facile et de dire que « nous verrons », ou que « le gagnant sera le meilleur joueur de la journée ». Je l’ai dit comme je l’ai ressenti. Nadal a prouvé sur le court que j’avais totalement tort. Il est maintenant temps de tourner la page »