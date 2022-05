Comme son homo­logue Carlos Moya, Goran Ivanisevic s’est exprimé avant le 59e choc entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, à l’oc­ca­sion des quarts de finale de Roland‐Garros ce mardi soir. Dans des propos accordés à Sportklub, l’en­traî­neur du numéro 1 mondial explique la manière dont il faut aborder le match, en évoquant notam­ment l’am­biance qui devrait être hostile envers Nole.

« A mon avis, Nole doit bien commencer le match. Parce que si on regarde les deux dernières années, il y a deux ans 6–0 premier set, l’année dernière 5–0 en deux minutes, puis 5–3, et 6–3. Il faut qu’il se concentre tout de suite, qu’il parle le moins possible, qu’il dépense moins d’énergie en ‘bêtises’, en me parlant… Se concen­trer sur lui‐même, c’est ce qu’il doit faire dès le départ. Aussi, ce dont je suis content, je pense que 80% du public sera contre Novak, mais c’est mieux ainsi. J’aime quand ils sont contre lui parce qu’a­lors il a des raisons de se fâcher et d’être encore plus mordant », a déclaré le coach croate.