Comme à son habi­tude, Goran Ivanisevic a la langue bien pendue alors que son joueur, Novak Djokovic, s’ap­prête à défier Rafael Nadal ce mardi soir en quarts de finale de Roland‐Garros. Et après avoir évoqué l’im­por­tance du public qui devrait être, selon lui, à 80% derrière l’Espagnol, l’en­traî­neur croate a tenu à prévenir tout le monde : le numéro 1 mondial est prêt à jouer pendant des jours s’il le faut.

« Aucun avan­tage, personne n’aura d’avan­tages ou de désa­van­tages. Ce sera un quart de finale épique et j’es­père que ce sera un bon défi, comme l’année dernière et il y a deux ans. Nadal court incroya­ble­ment bien, ils sont tous les deux prêts, ils vivent pour ce genre de match et Rafa donnera certai­ne­ment son cœur sur le terrain. Le garçon n’aban­donne jamais mais Djokovic est prêt à jouer le meilleur des 10 sets. »