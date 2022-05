Grâce à ses excel­lents résul­tats sur terre battue cette saison, Ons Jabeur figure parmi les outsi­ders de ce Roland‐Garros 2022. Si aujourd’hui elle déploie un jeu abso­lu­ment splen­dide, elle a raconté lors du media day que le chemin a été sinueux jusqu’à cette 6e place mondiale, à 27 ans.

« La première chose qui me vient à l’es­prit, c’est que j’ai eu beau­coup de gens, pas unique­ment des entraî­neurs, qui me disaient que je ne faisais pas les choses comme il fallait. Cela atta­quait mon estime et ma confiance en moi parce qu’on me disait qu’il ne fallait pas que je fonc­tionne comme cela. Comme je ne gagnais pas, j’avais tendance à les croire et je me jugeais, j’étais très dure avec moi‐même parce que je n’avais pas les résul­tats que je souhai­tais. Puis, j’ai commencé à m’écouter davan­tage, à croire davan­tage en moi, dans mes coups, dans mon style de jeu. Là, tout a changé. Cela m’a pris du temps. Cela ne s’est pas fait en un jour mais, en deux ou trois ans, dès que je me suis rendu compte de cela, les choses ont commencé à s’améliorer. »