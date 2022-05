Forcément très déçue après son élimi­na­tion surprise au 1er tour, alors qu’elle faisait partie des outsi­ders de ce Roland‐Garros 2022, Ons Jabeur a tout de même préféré rela­ti­viser en confé­rence de presse.

« C’est très dur à avaler. Surtout que je voulais aller très loin. J’aime beau­coup ce tournoi. J’ai bien joué sur terre à Madrid et à Rome. C’est dur de digérer cette défaite, mais cela fait partie du sport malheu­reu­se­ment. Il faut être intel­li­gente. Il faut être prête à rebondir, à revenir sur le terrain. C’était peut‐être une bonne chose de perdre aujourd’hui. Je préfère dire ça plutôt qu’être très dure avec moi‐ même et oublier ce que j’ai fait à Madrid (titre) et Rome (finale). »