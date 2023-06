Ons est en quart de finale. Et elle compte bien aller plus loin lors de cette édition de Roland‐Garros. Pour y parvenir elle pourra compter sur ses fans et parti­cu­liè­re­ment de ses compatriotes.

« Il y a beau­coup de Tunisiens qui habitent à Paris, j’ai de la chance. C’est vrai­ment très proche de la Tunisie. Honnêtement, les Tunisiens sont partout. J’ai eu de la chance de les voir partout, que ce soit à l’US Open… Même en Australie, il y a quelques Tunisiens là‐bas. Je suis contente et heureuse d’avoir l’en­cou­ra­ge­ment et l’énergie tuni­sienne partout, pas que de la Tunisie, mais dans le monde arabe, Afrique. C’est un honneur pour moi, c’est pour ça que je travaille beau­coup été encore plus qu’avant pour arriver à ce niveau. J’aimerais donner de l’es­poir, être présente et repré­senter ce monde‐là »