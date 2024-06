La Tunisienne ne lâche pas l’af­faire concer­nant la visi­bi­lité accordée aux femmes sur le tournoi.

« C’est triste, j’ai­me­rais évidem­ment qu’on montre beau­coup plus de matchs de femmes. Comme je l’ai dit l’au­tre­fois, je rentre, j’es­saie d’ou­vrir la télé­vi­sion, il y a forcé­ment plus de matchs d’hommes que de femmes. On essaie de parler, on a vu l’au­tre­fois le match excep­tionnel de Naomi et d’Iga. Voilà, ce n’est pas dans mon contrôle de dire quel match cela va être. J’aurais aimé voir Paola et Aryna, c’est sûr que ce sera aussi un match excep­tionnel. Mais ils décident et voilà ! Moi, je continue à parler, je continue à vrai­ment faire du buzz, comme beau­coup de gens disent. J’espère que cela va changer. Parce que je sens que le tennis féminin est vrai­ment bien en ce moment »