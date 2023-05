Présente lors du media day vendredi à Roland‐Garros, Ons Jabeur a évoqué un possible sacre en Grand Chelem derrière lequel elle court toujours après ses finales à Wimbledon et à l’US Open (défaites contre Elena Rybakina et Iga Swiatek) la saison dernière.

« Je n’en rêve pas tous les jours, c’est certain, mais je crois dans le fait de dire haut et fort ce que l’on souhaite pour que cela se concré­tise un jour. Alors, j’es­pé­rais que ce soit l’année dernière, cela ne s’est pas fait mais je fais tout mon possible pour l’at­teindre, pour le vouloir, sans trop en faire. Si ça doit être ma destinée, j’y parvien­drai un jour. Sinon, je ferai une fille et je ferai en sorte que ma fille remporte un Grand Chelem. Ou ma nièce, elle est prête », a lâché la Tunisienne.