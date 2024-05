En confé­rence de presse à Roland‐Garros, où elle va affronter Leylah Fernandez au troi­sième tour ce vendredi, Ons Jabeur a fait preuve d’hu­mi­lité et de luci­dité sur son niveau depuis plusieurs mois.

« Je suis ce que je suis aujourd’hui. Et si les gens ne parlent pas de moi comme ils parlent d’Iga Swiatek, d’Aryna Sabalenka ou d’Elena Rybakina, c’est qu’il y a une raison. Je veux juste avoir ce que je mérite. Je mérite d’être à la neuvième place. C’est le tennis. Je m’ac­croche. J’essaie de revenir à mon niveau, ou du moins à un niveau très proche de celui que j’avais. Ce n’est pas facile, mais rien n’est fixé dans le tennis. Vous pouvez jouer incroya­ble­ment bien et perdre, et vous pouvez jouer mal et gagner », a déclaré la Tunisienne.