Après sa défaite inat­tendue face à un Bublik en feu (7−5, 3–6, 2–6, 4–6), Jack Draper s’est montré très déçu en confé­rence de presse d’après match.

Celui qui voyait déjà une confron­ta­tion contre le premier mondial Jannik Sinner en quarts de finale, se rend désor­mais compte du chemin qui lui reste à parcourir pour prétendre au niveau d’un Alcaraz ou d’un Sinner. Grosse remise en ques­tion chez le Britannique.

« Je pense que je suis encore très loin de ces deux‐là, j’ai encore beau­coup à apprendre. Si on regarde le nombre de matchs ATP, ils ont proba­ble­ment joué deux fois plus de matchs que moi. Ils ont proba­ble­ment un an ou deux d’avance sur moi, ils ont accompli beau­coup plus et ont plus d’ex­pé­rience. J’ai encore beau­coup de chemin à parcourir pour les rattraper. Mon niveau progresse de plus en plus, mais ce n’est pas seule­ment une ques­tion de tennis, c’est avant tout une ques­tion de régu­la­rité. Même si je suis devenu plus régu­lier, je dois être capable de le faire quand ça compte – et c’est dans ces tour­nois que ça compte vrai­ment. Je regrette de ne pas avoir eu l’oc­ca­sion de jouer contre Jannik. »