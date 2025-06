Le spec­tacle offert par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros est loin de laisser insen­sible les obser­va­teurs. Certains placent cette rencontre au panthéon du tennis, au côté d’autres matches de légende, comme Federer‐Nadal à Wimbledon en 2008, Djokovic‐Nadal à l’Open d’Australie en 2012, et le Federer‐Djokovic à Wimbledon en 2019.

Dans le podcast Nothing Majors, Jack Sock est resté subjugué par ce moment d’histoire.

« Je pense que lorsque j’ai regardé le match, j’ai dit dans le chat du groupe que j’avais l’im­pres­sion que c’était scéna­risé. Je pense que lorsque les gens disent cela à propos d’un événe­ment sportif, c’est presque comme si ce qui se passe était trop incroyable. Le fait qu’un gars comme Jannik soit à deux sets à zéro, qu’il ait des balles de match, que la situa­tion change complè­te­ment et qu’Alcaraz revienne et gagne, c’était comme une simu­la­tion. Cela ressem­blait à une simu­la­tion. On a l’im­pres­sion d’être dans un scénario. C’est presque trop ridi­cule pour croire ce que l’on voit, et c’est tout à l’hon­neur de ces joueurs. Je dirais abso­lu­ment que c’est un des trois meilleurs matchs que j’ai jamais vus », a commenté l’an­cien huitième joueur mondial, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.