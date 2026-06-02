Qui aurait misé une pièce sur Jakub Mensik après son état suite à sa victoire dans des condi­tions cani­cu­laires au deuxième tour de Roland‐Garros ?

Incapable de bouger après la balle de match, le Tchèque était resté de longues minutes au sol avant de fina­le­ment se lever et de rejoindre les vestiaires avec beau­coup de difficultés.

Tout le monde ou presque pensait que son tournoi était déjà terminé malgré sa victoire mais l’ac­tuel 27e joueur mondial a visi­ble­ment de sacrées ressources puis­qu’il s’est hissé jusqu’en demi‐finales, après un match tout à fait remar­quable ce mardi soir contre Joao Fonseca.

De passage au micro d’Amazon Prime Video après la rencontre, Jakub le taiseux et le bien­heu­reux avait égale­ment dû mal à croire à pareil scénario.

« Si on m’avait dit après ce match contre Navone que j’al­lais atteindre le dernier carré du tournoi, je ne l’au­rais sûre­ment pas cru. Je n’avais plus du tout d’énergie après ce deuxième tour, mais je suis parvenu à m’en remettre, autant physi­que­ment que menta­le­ment. J’ai ensuite joué mon jeu et je suis vrai­ment très heureux de mes perfor­mances depuis ce match », a déclaré celui qui affron­tera Alexander Zverev pour une place en finale, dans un duel plus indécis qu’il n’y parait.