Qui aurait misé une pièce sur Jakub Mensik après son état suite à sa victoire dans des conditions caniculaires au deuxième tour de Roland‐Garros ?
Incapable de bouger après la balle de match, le Tchèque était resté de longues minutes au sol avant de finalement se lever et de rejoindre les vestiaires avec beaucoup de difficultés.
Tout le monde ou presque pensait que son tournoi était déjà terminé malgré sa victoire mais l’actuel 27e joueur mondial a visiblement de sacrées ressources puisqu’il s’est hissé jusqu’en demi‐finales, après un match tout à fait remarquable ce mardi soir contre Joao Fonseca.
De passage au micro d’Amazon Prime Video après la rencontre, Jakub le taiseux et le bienheureux avait également dû mal à croire à pareil scénario.
« Si on m’avait dit après ce match contre Navone que j’allais atteindre le dernier carré du tournoi, je ne l’aurais sûrement pas cru. Je n’avais plus du tout d’énergie après ce deuxième tour, mais je suis parvenu à m’en remettre, autant physiquement que mentalement. J’ai ensuite joué mon jeu et je suis vraiment très heureux de mes performances depuis ce match », a déclaré celui qui affrontera Alexander Zverev pour une place en finale, dans un duel plus indécis qu’il n’y parait.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 23:50