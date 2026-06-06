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Jakub Mensik, presque présomp­tueux : « Peut‐être que si nous rejouions demain ou après‐demain le même match, mais avec de meilleures choix tactiques, ce serait moi qui gagnerait »

Par
Laurent Trupiano
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En confé­rence de presse, Jakub Mensik a résumé à sa manière son duel face à Zverev. Selon lui la fatigue physique et mentale ont pesé et il pense sincè­re­ment qu’il n’a pas fait les bons choix pour s’en sortir.

« J’ai clai­re­ment senti qu’il y avait des moyens de gagner ce match. Ce n’était pas comme perdre en trois sets d’af­filée et qu’il me surclasse complè­te­ment. Bien sûr, je serais aussi triste dans ce cas, mais je pense qu’il y avait des chemins pour y arriver. Aujourd’hui, il était vrai­ment diffi­cile de les trouver, surtout en ce qui concerne le bon choix des coups ou peut‐être l’uti­li­sa­tion de certaines tactiques, comme le service‐volée ou de nombreux amortis aux moments oppor­tuns, il y a eu des situa­tions où ces points m’ont permis de gagner de nombreux jeux. Malheureusement, certaines de ces déci­sions n’ont pas été aussi bonnes, donc oui, peut‐être que si nous rejouions demain ou après‐demain le même match, mais avec de meilleures choix tactiques, ce serait moi qui gagne­rait. Tout le mérite revient à Sascha aujourd’hui, qui a main­tenu sa dyna­mique, son rythme et ne m’a pas permis de le lui arracher”.

Publié le samedi 6 juin 2026 à 10:25

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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