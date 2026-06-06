En conférence de presse, Jakub Mensik a résumé à sa manière son duel face à Zverev. Selon lui la fatigue physique et mentale ont pesé et il pense sincèrement qu’il n’a pas fait les bons choix pour s’en sortir.
« J’ai clairement senti qu’il y avait des moyens de gagner ce match. Ce n’était pas comme perdre en trois sets d’affilée et qu’il me surclasse complètement. Bien sûr, je serais aussi triste dans ce cas, mais je pense qu’il y avait des chemins pour y arriver. Aujourd’hui, il était vraiment difficile de les trouver, surtout en ce qui concerne le bon choix des coups ou peut‐être l’utilisation de certaines tactiques, comme le service‐volée ou de nombreux amortis aux moments opportuns, il y a eu des situations où ces points m’ont permis de gagner de nombreux jeux. Malheureusement, certaines de ces décisions n’ont pas été aussi bonnes, donc oui, peut‐être que si nous rejouions demain ou après‐demain le même match, mais avec de meilleures choix tactiques, ce serait moi qui gagnerait. Tout le mérite revient à Sascha aujourd’hui, qui a maintenu sa dynamique, son rythme et ne m’a pas permis de le lui arracher”.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 10:25