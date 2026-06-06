En confé­rence de presse, Jakub Mensik a résumé à sa manière son duel face à Zverev. Selon lui la fatigue physique et mentale ont pesé et il pense sincè­re­ment qu’il n’a pas fait les bons choix pour s’en sortir.

« J’ai clai­re­ment senti qu’il y avait des moyens de gagner ce match. Ce n’était pas comme perdre en trois sets d’af­filée et qu’il me surclasse complè­te­ment. Bien sûr, je serais aussi triste dans ce cas, mais je pense qu’il y avait des chemins pour y arriver. Aujourd’hui, il était vrai­ment diffi­cile de les trouver, surtout en ce qui concerne le bon choix des coups ou peut‐être l’uti­li­sa­tion de certaines tactiques, comme le service‐volée ou de nombreux amortis aux moments oppor­tuns, il y a eu des situa­tions où ces points m’ont permis de gagner de nombreux jeux. Malheureusement, certaines de ces déci­sions n’ont pas été aussi bonnes, donc oui, peut‐être que si nous rejouions demain ou après‐demain le même match, mais avec de meilleures choix tactiques, ce serait moi qui gagne­rait. Tout le mérite revient à Sascha aujourd’hui, qui a main­tenu sa dyna­mique, son rythme et ne m’a pas permis de le lui arracher”.

