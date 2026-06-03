Le tennis pratiqué ce mardi soir a impres­sionné tous les fans et tous les spécia­listes. Si par la passé, on pouvait résumer le jeu du joueur tchèque par un service puis­sant et effi­cace, ce temps est révolu. Face à Fonseca, Jakub a proposé un jeu complet, effi­cace, et offensif. En confé­rence de presse, il a tenu à se souvenir d’un moment dans sa carrière qui lui a ouvert le voie vers plus d’ambition..



« Ma rela­tion avec Novak est très spéciale. J’en suis très heureux. À l’époque, je ne jouais même pas sur le circuit ATP, j’étais junior mais il m’a invité, il a vu un poten­tiel en moi. C’était une expé­rience incroyable. À ce moment‐là, je n’étais pas encore capable de jouer les tour­nois du Grand Chelem. Il s’agis­sait davan­tage d’ap­prendre à connaître le circuit, comment les choses fonc­tionnent et Novak m’a beau­coup aidé, donner de précieux conseils. Je sais main­te­nant que ce moment passé avec lui a été une clé pour moi de prendre conscience de mon poten­tiel, de mon jeu »