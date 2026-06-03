Le tennis pratiqué ce mardi soir a impressionné tous les fans et tous les spécialistes. Si par la passé, on pouvait résumer le jeu du joueur tchèque par un service puissant et efficace, ce temps est révolu. Face à Fonseca, Jakub a proposé un jeu complet, efficace, et offensif. En conférence de presse, il a tenu à se souvenir d’un moment dans sa carrière qui lui a ouvert le voie vers plus d’ambition..
« Ma relation avec Novak est très spéciale. J’en suis très heureux. À l’époque, je ne jouais même pas sur le circuit ATP, j’étais junior mais il m’a invité, il a vu un potentiel en moi. C’était une expérience incroyable. À ce moment‐là, je n’étais pas encore capable de jouer les tournois du Grand Chelem. Il s’agissait davantage d’apprendre à connaître le circuit, comment les choses fonctionnent et Novak m’a beaucoup aidé, donner de précieux conseils. Je sais maintenant que ce moment passé avec lui a été une clé pour moi de prendre conscience de mon potentiel, de mon jeu »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 09:45