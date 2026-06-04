Impressionnant vainqueur de Joao Fonseca en quarts de finale de Roland‐Garros, Jakub Mensik a fait une belle frayeur à son clan et à ses fans lorsqu’il a commencé à grimacer en se touchant la jambe gauche en fin de deuxième manche.
Plus peur que de mal finalement pour le Tchèque qui s’est expliqué au sujet de cette douleur lors de son passage en conférence de presse. Une manière de rassurer tout le monde à quelques heures d’une demi‐finale ô combien importante face à Alexander Zverev (à partir de 14h30 ce vendredi). Extrait.
Q. Tu as eu quelques problèmes physiques à la fin du deuxième set et au début du troisième. Comment te sens‐tu physiquement en ce moment ?
JAKUB MENSIK : Oui, enfin, pendant les deux premiers sets, je maîtrisais plutôt bien le match. Je contrôlais le jeu au service comme au retour. J’étais très calme et très concentré, et j’avais le vent en poupe. Malheureusement, à la fin du deuxième set, j’ai commencé à ressentir une gêne dans la jambe gauche, ce qui m’a gêné lors du service. Alors, bien sûr, j’ai eu peur de ce que ça pouvait être. Heureusement, ce n’était qu’une contracture musculaire. À cause de ça, j’ai un peu perdu ma concentration. C’est pour ça que le début du troisième set ne s’est pas passé comme je le voulais. Mais au fur et à mesure que le match et le troisième set avançaient et que ça devenait plus intense, la douleur a, en quelque sorte, commencé à s’atténuer un peu. J’ai fini par ne plus ressentir la douleur du tout, et je suis évidemment super content que ce ne soit rien de grave. Au cours du troisième set, j’ai de nouveau réussi à me concentrer et à retrouver mon jeu.
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 18:18