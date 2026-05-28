Énorme inquiétude autour de Jannik Sinner.
Programmé en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi midi pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), le numéro 1 mondial déroulait tranquillement. L’Italien semblait filer vers une victoire expéditive en menant 5–1 dans la troisième manche.
Mais la rencontre a alors complètement basculé. Visiblement touché physiquement, Sinner s’est soudainement effondré, incapable de maintenir son intensité. À 5–4, 0–40, il a demandé un temps mort médical et quitté le court quelques minutes, avant de revenir sans réellement pouvoir lutter. Il a finalement concédé le set 7–5.
« Je ne sais pas si c’est de la déshydratation », a glissé Sinner à l’arbitre, après s’être également touché la hanche.
Une scène forcément préoccupante, d’autant qu’il a déjà montré par le passé qu’il supportait difficilement les fortes chaleurs.
Jannik Sinner is being seen by the physio in the 3rd set against Cerundolo at Roland Garros.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026
He was up 5–1.
The score is now 5–4, 0–40 with Jannik serving for the match…
Jannik : “If I give time away, how does it work now ? I can’t do it. I cannot wait.”
Umpire : “if you… pic.twitter.com/J4XUcSRTPK
A suivre…
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 14:40