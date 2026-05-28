Énorme inquié­tude autour de Jannik Sinner.

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi midi pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), le numéro 1 mondial dérou­lait tran­quille­ment. L’Italien semblait filer vers une victoire expé­di­tive en menant 5–1 dans la troi­sième manche.

Mais la rencontre a alors complè­te­ment basculé. Visiblement touché physi­que­ment, Sinner s’est soudai­ne­ment effondré, inca­pable de main­tenir son inten­sité. À 5–4, 0–40, il a demandé un temps mort médical et quitté le court quelques minutes, avant de revenir sans réel­le­ment pouvoir lutter. Il a fina­le­ment concédé le set 7–5.

« Je ne sais pas si c’est de la déshy­dra­ta­tion », a glissé Sinner à l’arbitre, après s’être égale­ment touché la hanche.

Une scène forcé­ment préoc­cu­pante, d’autant qu’il a déjà montré par le passé qu’il suppor­tait diffi­ci­le­ment les fortes chaleurs.

Jannik Sinner is being seen by the physio in the 3rd set against Cerundolo at Roland Garros.



He was up 5–1.



The score is now 5–4, 0–40 with Jannik serving for the match…



Jannik : “If I give time away, how does it work now ? I can’t do it. I cannot wait.”



Umpire : “if you… pic.twitter.com/J4XUcSRTPK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

A suivre…