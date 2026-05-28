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Jannik Sinner à l’ar­bitre : « Je ne sais pas si c’est une déshydratation »

Par
Baptiste Mulatier
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Énorme inquié­tude autour de Jannik Sinner.

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi midi pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), le numéro 1 mondial dérou­lait tran­quille­ment. L’Italien semblait filer vers une victoire expé­di­tive en menant 5–1 dans la troi­sième manche.

Mais la rencontre a alors complè­te­ment basculé. Visiblement touché physi­que­ment, Sinner s’est soudai­ne­ment effondré, inca­pable de main­tenir son inten­sité. À 5–4, 0–40, il a demandé un temps mort médical et quitté le court quelques minutes, avant de revenir sans réel­le­ment pouvoir lutter. Il a fina­le­ment concédé le set 7–5.

« Je ne sais pas si c’est de la déshy­dra­ta­tion », a glissé Sinner à l’arbitre, après s’être égale­ment touché la hanche. 

Une scène forcé­ment préoc­cu­pante, d’autant qu’il a déjà montré par le passé qu’il suppor­tait diffi­ci­le­ment les fortes chaleurs.

A suivre…

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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