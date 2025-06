Avoir le privi­lège de pouvoir inter­viewer un cham­pion juste après une finale peut aussi être un moment diffi­cile surtout quand la bataille a été rude mais que son inter­lo­cu­teur a perdu et qu’il arrive les yeux rougis par des larmes comme l’a expliqué le jour­na­liste italien Angelio Mangiante.

« Je me suis senti mal pour Sinner quand il est venu faire l’in­ter­view d’après‐match et qu’il s’est excusé pour le retard en me disant qu’il avait pleuré pendant un quart d’heure dans les vestiaires. De plus, il a aussi expliqué qu’il ne s’at­ten­dait pas à ce que le public soit contre lui, et cela l’a aussi contrarié. Il essaie d’aller de l’avant »