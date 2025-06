Après s’être entraînée avec la révé­la­tion fran­çaise, Loïs Boisson, ce mercredi matin sur le court Philippe‐Chatrier, le numéro 1 mondial a assez longue­ment parlé en confé­rence de presse de la joueuse trico­lore, quali­fiée comme lui pour le dernier carré de Roland‐Garros et qu’il connaît depuis quelques années.

« Je pense que c’est exac­te­ment ce dont la France a besoin, quelque chose de très nouveau, très spécial, et une menta­lité formi­dable. Je pense que c’est quel­qu’un de très calme sur le court, du moins en appa­rence. Elle a été opérée du genou il n’y a pas long­temps, donc même cela lui donne, espérons‐le, une grande confiance pour son avenir. Nous avons en fait été dans le même centre pendant à l’époque (au sein de l’Académie de Riccardo Piatti), On s’est entraîné ensemble parfois. Donc, je la connais depuis assez long­temps. Je l’ai croisée à la salle de sport de Jean‐Bouin avant le début du tournoi. On a discuté un peu. Elle était très heureuse d’avoir reçu une wild‐card ici, un tournoi très impor­tant pour elle. Elle produit un tennis incroyable, elle est très régu­lière. Elle a vrai­ment un style de jeu de terrienne avec un coup droit très lifté. »