À l’oc­ca­sion du troi­sième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner n’a laissé aucune chance au 34e joueur mondial, Jiri Lehecka. Et selon le numéro 1 mondial, c’est une ques­tion de timing.

« Simone, mon entraî­neur, fêtait son anni­ver­saire hier (vendredi). D’habitude, quand c’est son anni­ver­saire, je ne joue jamais bien. Heureusement, je n’ai pas joué hier », a ironisé l’Italien.

Jannik Sinner after beating Lehecka 6–0 6–1 6–2 at Roland Garros



"Simone, my coach, had a birthday yesterday. Usually when he has a birthday, I never play good. Luckily I didn't play yesterday. »